Marcos Paolini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Paolini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Paolini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Paolini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Paolini 14 Ağu 2001 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Andrés Paolini Banchero şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Paolini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Paolini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Paolini'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Paolini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Paolini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcos Paolini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Paolini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Arzachena

27 Ocak 2021 yılında Lanusei

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

26 Eylül 2021 yılında Villa Teresa

1 Şubat 2022 yılında Uruguay FC

3 Ocak 2023 yılında La Luz

Marcos Paolini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Paolini şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CA Peñarol, Racing Club de Montevideo

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.