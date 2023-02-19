Luis Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Machado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Machado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Machado 22 Aralık 1991 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Enrique Machado Mora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Machado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luis Machado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Machado'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Machado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Machado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Machado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Machado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Tacuarembó

8 Ağu 2011 yılında CA Cerro

1 Temmuz 2013 yılında Tanque Sisley

22 Ocak 2015 yılında Rampla Jrs

30 Haziran 2015 yılında Tanque Sisley

25 Temmuz 2017 yılında SD Aucas

31 Aralık 2017 yılında Tanque Sisley

2 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2018 yılında Colon FC

12 Temmuz 2018 yılında Maldonado

1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2021 yılında Los Chankas

1 Ocak 2022 yılında AD Tarma

16 Ağu 2022 yılında La Luz

Luis Machado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Machado şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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