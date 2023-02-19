Ramiro Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Mendez 7 Ocak 2001 tarihinde Punta del Este şehrinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ramiro Nahuel Méndez Camacho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Mendez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Ramiro Mendez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramiro Mendez'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiro Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramiro Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Boston River

31 Aralık 2021 yılında Defensor

26 Şubat 2022 yılında La Luz

31 Aralık 2022 yılında Defensor

1 Ocak 2023 yılında La Luz

31 Aralık 2023 yılında Defensor

Ramiro Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Mendez şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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