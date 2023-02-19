Fabian Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Borges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Borges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Borges 8 Nisan 2000 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Ezequiel Borges De Los Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Borges Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JJVD Futbol (Uruguay) yapmaktadır. Fabian Borges, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 7 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Borges'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Borges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Borges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Borges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Borges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2018 yılında Peñarol B

1 Temmuz 2020 yılında Racing Club

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

7 Haziran 2022 yılında La Luz

Fabian Borges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Borges şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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