Santiago Carrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Carrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Carrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Carrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Carrera 5 Mart 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Nicolás Carrera Sanguinetti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Carrera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Carrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Carrera'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Carrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Carrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Carrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Carrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında River Plate

8 Ocak 2014 yılında Sud America

16 Ocak 2015 yılında Huracán

30 Haziran 2015 yılında Sud America

31 Temmuz 2015 yılında Liverpool FC

2 Şubat 2016 yılında Sud America

4 Ağu 2017 yılında Defensor

2 Eylül 2019 yılında Bisceglie

17 Ocak 2020 yılında Maldonado

13 Ekim 2020 yılında Danubio FC

10 Şubat 2022 yılında Sud America

7 Temmuz 2022 yılında FAS

12 Ocak 2023 yılında La Luz

Santiago Carrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Carrera şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santiago Carrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

River Plate Montevideo

Uruguay U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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