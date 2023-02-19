Rodrigo Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Viera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Viera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Viera 30 Kasım 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Nicolás Viera Céspedes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Viera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Viera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Viera'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Viera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Viera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Viera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Viera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Miramar

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2020 yılında Basáñez

1 Temmuz 2021 yılında La Luz

Rodrigo Viera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Viera şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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