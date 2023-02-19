Mario Zipitria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Zipitria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Zipitria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Zipitria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Zipitria 16 Şubat 1996 tarihinde Pando şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mario Gabriel Zipitría Andrioli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Zipitria Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Zipitria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Zipitria'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Zipitria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Zipitria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Zipitria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Zipitria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Central

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2021 yılında La Luz

Mario Zipitria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Zipitria şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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