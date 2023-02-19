Logan Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Logan Ponce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Logan Ponce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Logan Ponce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Logan Ponce 25 Ocak 2002 tarihinde Las Piedras şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Logan Francisco Ponce Barboza şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Logan Ponce Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Logan Ponce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Logan Ponce'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Logan Ponce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Logan Ponce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Logan Ponce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Logan Ponce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2021 yılında Central

15 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ağu 2022 yılında La Luz

Logan Ponce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Logan Ponce şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

River Plate Montevideo (-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.