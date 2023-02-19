Sebastian Cardozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Cardozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Cardozo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Cardozo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Cardozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Cardozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Cardozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Cardozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Cardozo 9 Eylül 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Cardozo Coitinho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Cardozo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nuevo Futbol yapmaktadır. Sebastian Cardozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Cardozo'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Cardozoboyu ve yaşı kaç

Sebastian Cardozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Cardozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Cardozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Cardozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Racing Club

12 Şubat 2017 yılında Villa Teresa

31 Aralık 2017 yılında Racing Club

13 Şubat 2018 yılında Albion FC

30 Haziran 2018 yılında Racing Club

1 Temmuz 2018 yılında Inter

31 Aralık 2018 yılında Racing Club

13 Ağu 2019 yılında Glacis United

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2020 yılında Cerrito

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2021 yılında La Luz

Sebastian Cardozo kimdir

Sebastian Cardozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Cardozo şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Sebastian Cardozo nereli

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