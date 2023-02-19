Pablo Fagundez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Fagundez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Fagundez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Fagundez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Fagundez 16 Temmuz 1985 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Fagúndez Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Fagundez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Fagundez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Fagundez'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Fagundez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Fagundez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Fagundez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Fagundez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Huracán

4 Ağu 2012 yılında Tanque Sisley

1 Mart 2018 yılında Club Oriental

3 Mart 2019 yılında Villa Teresa

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2020 yılında Rampla Jrs

1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

29 Ağu 2021 yılında Villa Teresa

15 Şubat 2022 yılında La Luz

Pablo Fagundez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Fagundez şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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