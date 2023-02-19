Pablo Porcile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Porcile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Porcile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Porcile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Porcile 24 Haziran 1996 tarihinde Tacuarembó şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Martín Porcile Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Porcile Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Porcile, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Porcile'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Porcile Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Porcile isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Porcile Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Porcile futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tacuarembó

1 Temmuz 2015 yılında Danubio FC

2 Ağu 2016 yılında Progreso

31 Aralık 2016 yılında Danubio FC

15 Şubat 2017 yılında Villa Española

31 Temmuz 2018 yılında Danubio FC

1 Ağu 2018 yılında Villa Española

18 Mart 2019 yılında Central

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

7 Nisan 2021 yılında CA Cerro

21 Şubat 2022 yılında La Luz

Pablo Porcile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Porcile şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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