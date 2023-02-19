Enzo Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Castillo 23 Aralık 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Castillo Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Castillo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Castillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 13 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Enzo Castillo'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Española U19

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

13 Ağu 2020 yılında La Luz

Enzo Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Castillo şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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