Martin Boselli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Boselli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Boselli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Boselli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Boselli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Boselli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Boselli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Boselli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Boselli 28 Ekim 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Martín Boselli Duque şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Boselli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Martin Boselli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Boselli'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Boselliboyu ve yaşı kaç

Martin Boselli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Boselli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Boselli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Boselli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2015 yılında Juventud

30 Haziran 2016 yılında CA Fénix

1 Temmuz 2016 yılında Peñarol

17 Ağu 2017 yılında Wanderers

31 Aralık 2017 yılında Peñarol

6 Şubat 2018 yılında R. Valladolid B

31 Ocak 2019 yılında Peñarol

1 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2019 yılında Albacete

22 Ağu 2019 yılında Inter de Madrid

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

9 Nisan 2021 yılında CA Fénix

27 Ocak 2022 yılında Boston River

10 Ocak 2023 yılında La Luz

Martin Boselli kimdir

Martin Boselli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Boselli şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Exploradores Artigas, CA Fénix (-2008)

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Martin Boselli nereli

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