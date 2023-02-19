Juan Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Quintana 4 Ocak 2000 tarihinde Progreso şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Ignacio Quintana Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Quintana Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Juan Quintana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Quintana'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Quintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında River Plate

17 Mart 2022 yılında La Luz

31 Aralık 2023 yılında River Plate

Juan Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Quintana şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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