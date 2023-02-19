Jose Colman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Colman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Colman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Colman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Colman 4 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da José Fernando Colmán Báez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Colman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jose Colman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Colman'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Colman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Colman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jose Colman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Colman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Club Cerro U23

1 Ocak 2022 yılında Atl. Colegiales

7 Şubat 2023 yılında La Luz

Jose Colman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Colman şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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