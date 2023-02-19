Lucas Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Gonzalez 20 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Gonzalez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına - tarihinde katılmıştır. Lucas Gonzalez'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Gonzalez şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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