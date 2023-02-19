Nicolas Royon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Royon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Royon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Royon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Royon 28 Ocak 1991 tarihinde Las Piedras şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Nicolás Royón Silvera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Royon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Spheric yapmaktadır. Nicolas Royon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Royon'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Royon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicoroyon/

Nicolas Royon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Royon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Royon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Royon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Liverpool FC

8 Ağu 2013 yılında CA Fénix

3 Ocak 2014 yılında Liverpool FC

13 Ocak 2014 yılında Sud America

31 Temmuz 2014 yılında Liverpool FC

9 Ağu 2014 yılında Rafaela

31 Aralık 2014 yılında Liverpool FC

9 Ocak 2015 yılında Olimpo

30 Haziran 2015 yılında Liverpool FC

14 Ağu 2015 yılında Sud America

30 Haziran 2016 yılında Liverpool FC

1 Ocak 2018 yılında CD Iquique

1 Temmuz 2018 yılında Patronato

15 Ocak 2019 yılında Nacional Potosí

4 Temmuz 2019 yılında Racing Club

5 Ocak 2020 yılında Nacional Potosí

6 Şubat 2021 yılında Comunicaciones

19 Temmuz 2021 yılında Cusco FC

1 Ocak 2022 yılında Ayacucho FC

6 Ocak 2023 yılında La Luz

Nicolas Royon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Royon şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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