Nicolas Schiappacasse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Schiappacasse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Schiappacasse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Schiappacasse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Schiappacasse 12 Ocak 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Javier Schiappacasse Oliva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Schiappacasse Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nicolas Schiappacasse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Schiappacasse'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Schiappacasse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/nico.schiappacasse/

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Nicolas Schiappacasse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Schiappacasse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Schiappacasse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Schiappacasse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2015 yılında River Plate

20 Temmuz 2016 yılında Atl. Madrid B

7 Ağu 2018 yılında R. Majadahonda

30 Ocak 2019 yılında Atl. Madrid B

31 Ocak 2019 yılında Parma

17 Temmuz 2019 yılında Atl. Madrid B

18 Temmuz 2019 yılında Famalicão

30 Haziran 2020 yılında Atl. Madrid B

5 Ekim 2020 yılında Sassuolo

5 Mart 2021 yılında Peñarol

28 Ağu 2021 yılında Sassuolo

11 Temmuz 2022 yılında Miramar

6 Ocak 2023 yılında La Luz

Nicolas Schiappacasse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Schiappacasse şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Schiappacasse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Nueva Palmira (2004), Club Universal (2004-2010), River Plate Montevideo (2010-2015)

Uruguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 21 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 12 gol atmıştır.

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