İgnacio Neira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Neira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Neira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Neira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Neira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Neira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Neira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Neira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Neira 6 Şubat 1998 tarihinde Ciudad de la Costa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Nicolás Neira Borba şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Neira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Neira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Neira'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Neiraboyu ve yaşı kaç

İgnacio Neira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Neira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnacio Neira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Neira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Wanderers

10 Ağu 2017 yılında CA Cerro

31 Aralık 2017 yılında Wanderers

18 Ocak 2018 yılında CA Torque

15 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2022 yılında Villa Española

3 Ocak 2023 yılında La Luz

İgnacio Neira kimdir

İgnacio Neira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Neira şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Montevideo Wanderers (2011-2016)

İgnacio Neira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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İgnacio Neira nereli

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