Roberto Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Hernandez 20 Mart 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Carlos Hernández Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Hernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roberto Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roberto Hernandez'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roberto Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberto Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Miramar

8 Temmuz 2015 yılında Juventud

21 Ağu 2017 yılında Villa Española

30 Ocak 2018 yılında AC Barnechea

1 Şubat 2019 yılında Juventud

11 Ocak 2020 yılında Tacuarembó

30 Ekim 2020 yılında Luqueño

6 Mart 2021 yılında CD SM (Arica)

27 Ocak 2022 yılında Gimnasia (J)

2 Temmuz 2022 yılında La Luz

Roberto Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Hernandez şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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