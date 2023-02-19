Rafael Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafael Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafael Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafael Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Sanchez 1 Şubat 1998 tarihinde Boconó, Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Andrés Sánchez Islas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Sanchez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rafael Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Sanchez'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Sanchezboyu ve yaşı kaç

Rafael Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Rafael Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kalwarianka

1 Ocak 2019 yılında Aragua FC

6 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2020 yılında Progreso

6 Ocak 2023 yılında La Luz

Rafael Sanchez kimdir

Rafael Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Sanchez şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Rafael Sanchez nereli

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