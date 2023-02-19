Francisco Martirena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Martirena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Martirena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Martirena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Martirena 9 Haziran 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Martirena García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Martirena Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Martirena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Martirena'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Martirena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Martirena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Martirena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Martirena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında Boston Riv. U19

8 Nisan 2019 yılında Danubio B

14 Temmuz 2020 yılında CA Fénix

7 Şubat 2022 yılında La Luz

Francisco Martirena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Martirena şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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