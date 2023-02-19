Alvaro Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Gonzalez 29 Ekim 1984 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Rafael González Luengo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Alvaro Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 24 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Gonzalez'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GonzalezTataOk

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http://www.instagram.com/tatagonzalezoficial/

Alvaro Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Defensor

1 Ağu 2007 yılında Boca Juniors

1 Ağu 2009 yılında Nacional

1 Temmuz 2010 yılında Lazio

1 Şubat 2015 yılında Torino

30 Haziran 2015 yılında Lazio

27 Ağu 2015 yılında Atlas

30 Haziran 2016 yılında Lazio

3 Şubat 2017 yılında Nacional

9 Ocak 2019 yılında Defensor

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

24 Mayıs 2022 yılında La Luz

Alvaro Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Gonzalez şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alvaro Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting (1995-2003)

Uruguay takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 72 maçta 3 gol atmıştır.

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