Cristian Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Quintero 23 Mayıs 2000 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Josué Quintero Carvajal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Quintero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LAFER SM yapmaktadır. Cristian Quintero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Quintero'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Quintero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Quintero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında La Luz

Cristian Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Quintero şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Quintero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panama takımında 7 numaralı formasıyla 16 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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