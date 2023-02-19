Federico Millacet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Millacet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Millacet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Millacet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Millacet 21 Temmuz 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Federico Damián Millacet Echevarría şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Millacet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Millacet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Millacet'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Millacet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Millacet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Millacet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Millacet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Progreso

14 Ağu 2014 yılında Juventud

7 Eylül 2015 yılında Sud America

23 Ağu 2017 yılında Progreso

21 Ocak 2020 yılında CD SM (Arica)

1 Şubat 2022 yılında Progreso

21 Haziran 2022 yılında Gualaceo SC

2 Ocak 2023 yılında La Luz

Federico Millacet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Millacet şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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