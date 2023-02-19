Emanuel Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Fuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Fuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Fuentes 2 Haziran 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Julio Fuentes Penna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Fuentes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Fuentes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emanuel Fuentes'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Fuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Fuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Fuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Fuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Aurora

31 Aralık 2019 yılında Villa Española

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında La Luz

Emanuel Fuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Fuentes şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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