Matias De Los Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias De Los Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias De Los Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias De Los Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias De Los Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias De Los Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias De Los Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias De Los Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias De Los Santos 28 Eylül 1998 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Matías De Los Santos Morales şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias De Los Santos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Matias De Los Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias De Los Santos'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias De Los Santosboyu ve yaşı kaç

Matias De Los Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias De Los Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias De Los Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias De Los Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Peñarol

23 Nisan 2021 yılında Maldonado

31 Aralık 2021 yılında Peñarol

15 Temmuz 2022 yılında Villa Española

3 Ocak 2023 yılında La Luz

Matias De Los Santos kimdir

Matias De Los Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias De Los Santos şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Peñarol

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Matias De Los Santos nereli

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