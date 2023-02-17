David Heindl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Heindl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Heindl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Heindl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Heindl 25 Haziran 2004 tarihinde Bruck/Mur şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Heindl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. David Heindl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Heindl'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Heindl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Heindl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Heindl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Heindl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında NWM KSV

1 Temmuz 2018 yılında AKA Kapfenberg

1 Ocak 2020 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2021 yılında Kapfenberg II

1 Ocak 2022 yılında SV Kapfenberg

David Heindl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Heindl şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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