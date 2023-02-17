Dino Dimmel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Dimmel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Dimmel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Dimmel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Dimmel 5 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Dimmel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dino Dimmel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dino Dimmel'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dino Dimmel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Dimmel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Dimmel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Dimmel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Mauer Alt.

1 Temmuz 2021 yılında Rapid/KSV III

1 Ocak 2023 yılında SV Kapfenberg

Dino Dimmel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Dimmel şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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