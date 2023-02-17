Mark Grosse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Grosse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Grosse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Grosse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Grosse 1 Şubat 1999 tarihinde Feldbach şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Mark Giovanni Grosse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Grosse Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Mark Grosse, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Grosse'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Grosse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/grosse_mark/

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Mark Grosse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Grosse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Grosse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Grosse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2009 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2015 yılında Pasching/LASK

1 Temmuz 2017 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2018 yılında Hannover 96 II

21 Ocak 2019 yılında Gr. Fürth II

30 Haziran 2019 yılında Hannover 96 II

21 Temmuz 2019 yılında Bad Gleichenb.

1 Temmuz 2020 yılında FC Gleisdorf 09

1 Temmuz 2021 yılında SV Lafnitz

10 Ağu 2022 yılında SV Kapfenberg

Mark Grosse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Grosse şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mark Grosse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grazer AK (2007-9/2009), Sturm Graz (9/2009-2015)

Avusturya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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