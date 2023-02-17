Luca Hassler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Hassler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Hassler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Hassler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Hassler 13 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Hassler Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Luca Hassler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Hassler'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Hassler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Hassler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Hassler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Hassler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Nisan 2011 yılında Spittal Altyapı

30 Nisan 2014 yılında ASKÖ Gmünd Jgd

1 Temmuz 2017 yılında AKA WAC U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Kapfenberg

1 Temmuz 2020 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2021 yılında SV Kapfenberg

Luca Hassler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Hassler şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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