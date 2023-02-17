Lucho Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucho Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucho Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucho Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucho Vasquez 3 Ocak 2003 tarihinde Guachené şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Fernando Vásquez Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucho Vasquez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucho Vasquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lucho Vasquez'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucho Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucho Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucho Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucho Vasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2021 yılında RB Salzburg

21 Ocak 2021 yılında SV Horn

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

30 Ağu 2022 yılında RB Salzburg

31 Ağu 2022 yılında SV Kapfenberg

30 Haziran 2023 yılında RB Salzburg

Lucho Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucho Vasquez şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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