Michael Wildbacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Wildbacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Wildbacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Wildbacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Wildbacher 31 Mart 2002 tarihinde Feldbach şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Wildbacher Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Wildbacher, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Wildbacher'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Wildbacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Wildbacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Wildbacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Wildbacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2014 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2019 yılında Kapfenberg II

1 Ağu 2020 yılında SV Kapfenberg

Michael Wildbacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Wildbacher şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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