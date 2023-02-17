Davor Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davor Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davor Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davor Tomic 1 Şubat 2002 tarihinde Virovitica şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davor Tomic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davor Tomic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Davor Tomic'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Davor Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davor Tomic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Davor Tomic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davor Tomic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2019 yılında Kapfenberg II

1 Ağu 2020 yılında SV Kapfenberg

Davor Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davor Tomic şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Kapfenberg (2014-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.