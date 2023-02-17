Nico Grubor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Grubor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Grubor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Grubor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Grubor 20 Temmuz 2000 tarihinde Leoben şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Grubor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nico Grubor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Grubor'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Grubor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Grubor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Grubor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Grubor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Welzenegg Jgd

1 Temmuz 2013 yılında ASK Klagenfurt

1 Temmuz 2016 yılında Liebenfels

1 Ocak 2018 yılında A. Klagenfurt

1 Ocak 2019 yılında Klagenfurt II

1 Temmuz 2019 yılında A. Klagenfurt

1 Ağu 2020 yılında Klagenfurt II

21 Ocak 2021 yılında SV Spittal/Drau

30 Haziran 2021 yılında Klagenfurt II

1 Temmuz 2021 yılında SW Bregenz

4 Temmuz 2022 yılında SV Kapfenberg

Nico Grubor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Grubor şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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