David Olsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Olsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Olsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Olsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Olsson 27 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Olsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. David Olsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Olsson'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

David Olsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Olsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Olsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Olsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında IF Elfsborg U19

11 Ağu 2016 yılında Elfsborg

11 Mart 2019 yılında IK Oddevold

30 Kasım 2019 yılında Elfsborg

1 Ocak 2020 yılında Örgryte

30 Kasım 2020 yılında Elfsborg

12 Şubat 2021 yılında Lindome GIF

8 Ocak 2023 yılında Varbergs BoIS

David Olsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Olsson şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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