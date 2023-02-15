Maxime Sainte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Sainte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maxime Sainte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maxime Sainte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maxime Sainte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Sainte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maxime Sainte

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Sainte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Sainte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Sainte 25 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maxime Joël Anne Marie Sainte şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Sainte Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maxime Sainte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maxime Sainte'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Maxime Sainteboyu ve yaşı kaç

Maxime Sainte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maxime Sainte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Maxime Sainte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Sainte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında AIK U19

10 Haziran 2020 yılında Oskarshamns AIK

1 Mart 2021 yılında Hammarby TFF

30 Ocak 2023 yılında Varbergs BoIS

Maxime Sainte kimdir

Maxime Sainte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Sainte şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Djursholm (-2018), AIK Solna (2019-2020)

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Maxime Sainte nereli

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