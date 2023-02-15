Viktor Dryselius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Dryselius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Dryselius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Dryselius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Dryselius 11 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Dryselius Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Dryselius, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 2 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Dryselius'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor Dryselius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viktor Dryselius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Dryselius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Dryselius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2021 yılında Varbergs BoIS

3 Mart 2021 yılında Tvååkers IF

30 Kasım 2021 yılında Varbergs BoIS

1 Mart 2022 yılında Vinbergs IF

30 Kasım 2022 yılında Varbergs BoIS

Viktor Dryselius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Dryselius şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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