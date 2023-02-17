Luke Le Roux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Le Roux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Le Roux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Le Roux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Le Roux 10 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Luke Gareth Le Roux şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Le Roux Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forwardzone Football Limited yapmaktadır. Luke Le Roux, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Luke Le Roux'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Luke Le Roux Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/luke_leroux8?s=20&t=E5pPZ2e6HdtG_ZbDorWnxA

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http://www.instagram.com/luke.leroux_/?hl=en

Luke Le Roux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Le Roux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Luke Le Roux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Le Roux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SuperSport Utd.

2 Temmuz 2016 yılında Stellenbosch FC

5 Ocak 2018 yılında SuperSport Utd.

3 Şubat 2020 yılında Varbergs BoIS

Luke Le Roux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Le Roux şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Luke Le Roux Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 21 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Afrika U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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