İsmet Lushaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmet Lushaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmet Lushaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmet Lushaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmet Lushaku 22 Eylül 2000 tarihinde Eskilstuna şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Kosova,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmet Lushaku Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H sports agency yapmaktadır. İsmet Lushaku, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İsmet Lushaku'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İsmet Lushaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsmet Lushaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmet Lushaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmet Lushaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2019 yılında AFC Eskilstuna

3 Mayıs 2019 yılında IFK Eskilstuna

14 Temmuz 2019 yılında AFC Eskilstuna

17 Ocak 2022 yılında Varbergs BoIS

İsmet Lushaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmet Lushaku şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İsmet Lushaku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Eskilstuna (-2016), AFC Eskilstuna (2017-2019)

Kosova takımında 22 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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