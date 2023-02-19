Diego Cor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Cor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Cor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Cor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Cor 6 Temmuz 2000 tarihinde Durazno şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Agustín Cor Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Cor Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Tejera yapmaktadır. Diego Cor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Cor'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 17 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Cor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Cor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Cor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Cor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Liverpool FC

24 Şubat 2022 yılında Sud America

31 Aralık 2022 yılında Liverpool FC

Diego Cor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Cor şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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