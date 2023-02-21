Hamad Mohamed Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Mohamed Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Mohamed Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Mohamed Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Mohamed Mohamed 7 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamad Mohamed Jalal Hassan Al Mazam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Mohamed Mohamed Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Hamad Mohamed Mohamed'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamad Mohamed Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Mohamed Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Mohamed Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Mohamed Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Dhaid

1 Temmuz 2019 yılında Dibba Al-Hisn

1 Temmuz 2020 yılında Al-Bataeh CSC

Hamad Mohamed Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Mohamed Mohamed şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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