Hamza Bahaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Bahaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Bahaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Bahaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Bahaj 23 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Bahaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Bahaj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Bahaj'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Bahaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Bahaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Bahaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Bahaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2022 yılında SCC Mohammedia

Hamza Bahaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Bahaj şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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