Marouane Afallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Afallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marouane Afallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marouane Afallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marouane Afallah 13 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marouane Afallah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marouane Afallah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marouane Afallah'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marouane Afallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marouane Afallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marouane Afallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marouane Afallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Khémisset

1 Ağu 2020 yılında Kénitra

1 Ağu 2021 yılında Beni Mellal

1 Ağu 2022 yılında SCC Mohammedia

Marouane Afallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marouane Afallah şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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