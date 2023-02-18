Faical El Haddadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faical El Haddadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Faical El Haddadi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Faical El Haddadi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Faical El Haddadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faical El Haddadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faical El Haddadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faical El Haddadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faical El Haddadi 24 Nisan 1996 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da فيصل الحدادي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faical El Haddadi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faical El Haddadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Faical El Haddadi'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faical El Haddadiboyu ve yaşı kaç

Faical El Haddadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faical El Haddadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Faical El Haddadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faical El Haddadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2016 yılında WAC Reserve

1 Ağu 2016 yılında Kasba Tadla

30 Haziran 2017 yılında WAC Reserve

22 Eylül 2017 yılında O. Khouribga

10 Ocak 2018 yılında WAC Reserve

11 Ocak 2018 yılında Wydad AC

1 Ağu 2019 yılında SCC Mohammedia

17 Ocak 2022 yılında Rapide Oued Zem

30 Haziran 2022 yılında SCC Mohammedia

Faical El Haddadi kimdir

Faical El Haddadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faical El Haddadi şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tihad Athlétique Sport de Casablanca

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Faical El Haddadi nereli

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