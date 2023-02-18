Mehdi Harrar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Harrar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Harrar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Harrar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Harrar 30 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Harrar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Harrar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına - tarihinde katılmıştır. Mehdi Harrar'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehdi Harrar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Harrar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Harrar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Harrar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Harrar şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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