Salaheddine İcharane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salaheddine İcharane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salaheddine İcharane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salaheddine İcharane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salaheddine İcharane 21 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salaheddine İcharane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salaheddine İcharane, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına - tarihinde katılmıştır. Salaheddine İcharane'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salaheddine İcharane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salaheddine İcharane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salaheddine İcharane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salaheddine İcharane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salaheddine İcharane şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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