Marouane Zila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Zila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marouane Zila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marouane Zila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marouane Zila 13 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marouane Zila Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marouane Zila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 29 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Marouane Zila'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marouane Zila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marouane Zila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marouane Zila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marouane Zila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ekim 2020 yılında SCC Mohammedia

24 Ağu 2021 yılında Hassania

30 Haziran 2022 yılında SCC Mohammedia

Marouane Zila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marouane Zila şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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