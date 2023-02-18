Hamza Assabbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Assabbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Assabbar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Assabbar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Assabbar 23 Aralık 1998 tarihinde Mohammedia şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Assabbar Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Assabbar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Assabbar'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Assabbar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Assabbar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Assabbar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Assabbar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sidi Kacem

1 Temmuz 2021 yılında SCCM Reserve

1 Ağu 2022 yılında SCC Mohammedia

Hamza Assabbar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Assabbar şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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