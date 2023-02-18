Loic Paul Elloh Nze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Paul Elloh Nze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Paul Elloh Nze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loic Paul Elloh Nze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loic Paul Elloh Nze 26 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gabon uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loic Paul Elloh Nze Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROYAL MANAGEMENT yapmaktadır. Loic Paul Elloh Nze, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 2 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Loic Paul Elloh Nze'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loic Paul Elloh Nze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loic Paul Elloh Nze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Loic Paul Elloh Nze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loic Paul Elloh Nze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Mangasport

2 Aralık 2020 yılında SCC Mohammedia

19 Eylül 2021 yılında CIS Marrakech

30 Haziran 2022 yılında SCC Mohammedia

Loic Paul Elloh Nze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loic Paul Elloh Nze şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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